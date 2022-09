Wekdienst 25/9: Verkiezingen in Italië • Nederlands elftal speelt tegen België

Goedemorgen! Vandaag stemt Italië voor een nieuw parlement. En er is veel sport: in de Nations League spelen Nederland en België tegen elkaar en de Nederlandse volleybalsters spelen op het WK in Arnhem. Eerst het weer: in de ochtend komen lokaal mistbanken voor en er kunnen buien vallen in de kustprovincies. Daarna wordt het zonnig. In de loop van de middag ontstaan er stapelwolken en neemt de buienkans toe. Het wordt zo'n 16 graden.

Afbeelding ter illustratie - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Twee maanden na de val van regering-Draghi kiest Italië vandaag een nieuw parlement. De kans is groot dat het land binnenkort een rechtse regering krijgt, met aan het hoofd een vrouwelijke premier: Giorgia Meloni van Fratelli d'Italia. De Italianen stemmen voor de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Tot 23.00 uur kan er gestemd worden.

Het Nederlands elftal speelt vanavond tegen België voor de Nations League. De vorige keer won Oranje met 4-1. De wedstrijd wordt gespeeld in Amsterdam en begint om 20.45 uur. Het duel is rechtstreeks te volgen bij de NOS.

De Nederlandse volleybalsters spelen op het WK in eigen land in het Gelredome in Arnhem de tweede groepswedstrijd tegen Kameroen. Puerto Rico, België en Italië zijn de andere tegenstanders in de groep. De wedstrijd begint om 16.00 uur en is te volgen op NOS.nl, de NOS-app en op NPO 3.

Wat heb je gemist? Wielrenner Mathieu van der Poel is aan de vooravond van de wegwedstrijd op het wereldkampioenschap wielrennen gearresteerd door de Australische politie. De Nederlander zou in zijn hotel in Sydney twee kinderen hebben aangevallen, nadat het tweetal flinke lawaaioverlast zou hebben veroorzaakt. Van der Poel heeft tot diep in de nacht in de cel doorgebracht, alvorens hij om 04.00 uur op borgtocht werd vrijgelaten. Hij moet dinsdag voor de rechter verschijnen. De Nederlander startte wel in de wegwedstrijd, maar stapte bij de eerste passage in Wollongong af. Kort voor de start gaf hij een interview, waarin hij ontkende de meisjes te hebben aangevallen. Ander nieuws uit de nacht: Deel intercitytrein ontspoord bij Weert, geen gewonden: volgens de NS ontspoorde de intercity in de buurt van het dorp Leveroy na een aanrijding. "Waarmee is niet bekend", zegt een woordvoerder.

94 doden geteld na ramp met migrantenboot voor kust Syrië: eerder deze week lag het dodental nog op 77. Zeker twintig opvarenden hebben het overleefd.

Noord-Korea lanceert ballistische raket: het land heeft dit jaar al meer dan dertig rakettesten uitgevoerd, een record ten opzichte van andere jaren. En dan nog even dit: NOS-verslaggever Sander van Hoorn werd bij opnames in het Oekraïense Zaporizja gevraagd naar een ludiek filmpje in De Avondshow van Arjen Lubach, over een referendum waarbij Russen voor annexatie door Nederland kunnen kiezen. Deze Oekraïner had het gezien en kon er hartelijk om lachen:

