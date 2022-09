Van der Poel stapt af bij WK na nacht in politiecel vanwege hotelincident

"Het is geëscaleerd. Ik lag al om 21.00 uur op bed, maar kinderen op de gang vonden het nodig om lawaai te maken, op de deur te bonken en weg te lopen. Ja, daar was ik niet van gediend. Ik heb ze niet vastgepakt, maar ze waren wel geschrokken van mij. Verder is er eigenlijk niet zo veel gebeurd."

De Nederlander startte wel in de wegwedstrijd, maar stapte bij de eerste passage in Wollongong af .

Van der Poel bracht tot diep in de nacht in de cel door, alvorens hij om 04.00 uur op borgtocht werd vrijgelaten. Hij is voor twee vergrijpen aangeklaagd en moet dinsdag voor de rechter verschijnen.

Mathieu van der Poel is aan de vooravond van de wegwedstrijd van het wereldkampioenschap wielrennen gearresteerd door de Australische politie. De Nederlander zou in zijn hotel in Sydney twee meisjes hebben aangevallen.

De volledige verklaring van de politie, die in handen is van VeloNews, luidt: "Rond 22.40 uur was een man betrokken bij een verbale aanvaring met twee tienermeisjes van 13 en 14 jaar oud. Hij zou zogenaamd beide meisjes geduwd hebben, waarbij er één op de grond viel en de ander een muur raakte, waarbij ze een schaafwond aan haar elleboog opliep. Het management van het hotel werd op de hoogte gebracht en belde de politie. De politie arresteerde de 27-jarige man kort daarna."

Ouders meisjes waren niet aanwezig

Van der Poel is ontgoocheld door alles, vertelt Christoph Roodhooft, de manager van Van der Poels werkgever Alpecin-Deceuninck die bij het politiebureau was. "Zijn WK wordt op een domme manier gedwarsboomd. Er waren bij die kinderen geen ouders aanwezig. Mathieu was het om 00.00 uur wel beu en toen is hij uit bed gevlogen."

Roodhooft weet niet of Van der Poel geduwd heeft. "Daar was ik niet bij, maar ik kan me moeilijk voorstellen dat Mathieu van der Poel een meisje gaat duwen. De ouders waren er niet bij, dus ze kunnen van alles vertellen."