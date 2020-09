Geen ideale voorbereiding PSV-vrouwen, maar 'volle bak voor de titel'

PSV-vrouwen mogen eindelijk aan de bak: 'Wordt tijd voor de titel' - NOS

Iedereen is weer gezond in de selectie van de PSV-vrouwen. Coronabesmettingen bij enkele speelsters en stafleden dwarsboomden een week geleden de geplande competitie-opening tegen VV Alkmaar, maar vanmiddag mag de Eindhovense formatie, op bezoek bij sc Heerenveen, alsnog aan de bak in de eredivisie. Ook oefenduels moesten in de aanloop naar de competitiestart wijken. Geen ideale voorbereiding dus, beaamt trainer Sander Luiten. "Dat was een flinke streep door de rekening. Met name in het spelen van wedstrijden. Die minuten komen we nu tekort als team, al hebben we de afgelopen tien dagen natuurlijk niet helemaal stilgezeten."

De aftrap van sc Heerenveen-PSV is om 12.15 uur. Een samenvatting van het duel is te zien in de Studio Sport-uitzending van 18.10 op NPO 1 en op NOS.nl.

Luiten is het nieuwe seizoen ingegaan zonder de vertrokken spits Katja Snoeijs, centrale middenvelder Sara Yuceil en doelvrouw Eli Sarasola. De selectie werd aangevuld met naar liefst tien nieuwe speelsters. "We hebben er bewust ook wat buitenlandse meiden bij gehaald. Die brengen skills en een cultuur mee die wij missen bij sommige Nederlandse speelsters." Onder de indruk Tot de verse krachten in de PSV-selectie behoren voormalig Oranje-aanvoerster Mandy van den Berg en Sari van Veenendaal, de huidige captain van het Nederlands elftal. Beiden laten een avontuur over de grens achter zich.

PSV-doelvrouw Sari van Veenendaal grijpt in tijdens de oefenwedstrijd tegen Olympique Lyonnais - Pro Shots

De eerste indrukken van Van Veenendaal, die de afgelopen jaren bij Arsenal en Atlético Madrid onder contract stond, stemmen haar tevreden. "Het is altijd wennen als je een volgende stap zet, maar ik geniet ervan om in Eindhoven te zijn, terug in Nederland zijn, en van de trainingen en het niveau dat we op de mat neerleggen. Ik ben ook onder de indruk van de faciliteiten. Ja, het bevalt me goed." Leider De 30-jarige doelvrouw brengt een berg ervaring mee, maar de negen jaar jongere Aniek Nouwen mag zich ook al tot de routiniers rekenen. "We hebben veel nieuwe speelsters erbij, jonge talenten ook", vertelt de jonge international. "Ik denk dat ik mijn rol als leider moet nemen. Het is een eigen doelstelling van mij om daarin te verbeteren."

Aniek Nouwen op de training van PSV - NOS