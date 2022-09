94 doden geteld na ramp met migrantenboot voor kust Syrië

Het dodental van de ramp met een migrantenboot voor de kust van Syrië is gestegen naar 94, meldt de Syrische staatstelevisie. Eerder deze week lag het dodental nog op 77, maar in het water bij de Syrische kustplaats Banyas zijn nog meer lichamen aangetroffen.

Zeker twintig opvarenden hebben het overleefd. De boot, met voornamelijk Libanezen aan boord, vertrok afgelopen dinsdag uit Libanon.

Twee dagen later zonk het schip in de Middellandse Zee ter hoogte van de Syrische havenstad Tartous. De oorzaak is nog altijd niet bekend. Het Libanese leger zegt dat een man is aangehouden die de tocht zou hebben geregeld.

Persbureau Reuters meldt dat het de dodelijkste ramp is met een migrantenboot uit Libanon tot nu toe. Volgens de overlevenden waren er tussen de 120 en 150 mensen aan boord, onder wie ook Syriërs en Palestijnen. Ze probeerden de overtocht naar Europa te maken.