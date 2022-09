Noord-Korea lanceert ballistische raket

Noord-Korea heeft een ballistische raket afgevuurd, melden de Zuid-Koreaanse autoriteiten en de Japanse kustwacht. Volgens Japan kwam de raket neer in de zee tussen Noord-Korea en Japan.

De legerleiding van Zuid-Korea zegt dat de raket een hoogte bereikte van 60 kilometer en zo'n 600 kilometer ver kwam. Het projectiel zou zijn gelanceerd vanuit de westelijk gelegen stad Taechon.

Het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap meldde gisteren dat er signalen waren dat Noord-Korea van plan was om een rakettest uit te voeren vanaf een onderzeeër.

Recordaantal testen

Noord-Korea heeft dit jaar meer dan dertig rakettesten uitgevoerd, een record ten opzichte van andere jaren. Ook is er dit jaar een intercontinentale raket getest, voor het eerst sinds 2017.

De laatste lancering komt een aantal dagen na het aanmeren van een Amerikaans vliegdekschip in Zuid-Korea. De USS Reagan is daar voor militaire oefeningen samen met de Zuid-Koreanen. Het is voor het eerst in ruim vier jaar tijd dat er een Amerikaans vliegdekschip in Zuid-Korea ligt.

Geen onderhandelingen

De gezamenlijke oefeningen volgen op toenemende nucleaire dreigingen van Noord-Korea. Eerder deze maand liet Pyongyang een nieuwe kernwapenwet ingaan. Door die wet valt er niet meer met het land te onderhandelen over het bezit van kernwapens. Ook kan Noord-Korea bij een bedreiging automatisch een preventieve nucleaire aanval uitvoeren.

De Amerikaanse vicepresident Harris brengt volgende week een bezoek aan de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul en de Japanse hoofdstad Tokio. Naar verwachting wordt er dan ook gesproken over de dreiging vanuit Noord-Korea.