Marinier die transgender doodde in Filipijnen naar VS na pardon van Duterte

Een Amerikaanse marinier die in de Filipijnen is veroordeeld voor het doden van een transgender is na het verkrijgen van een pardon gerepatrieerd. Afgelopen nacht werd hij in de hoofdstad Manilla op een militair vliegtuig gezet naar de Verenigde Staten.

Het gaat om de 25-jarige Joseph Scott Pemberton, die de op twee na laagste rang in het Amerikaanse marinierskorps heeft. Hij doodde in 2014 de Filipijnse Jennifer Laude nadat hij in een hotel ten noordwesten van Manilla had ontdekt dat ze transgender was. Daarvoor kreeg hij tien jaar cel.

Maandag werd Pemberton gepardonneerd door de Filipijnse president Duterte. De militair dankte de president daarvoor en betuigde via zijn advocaat zijn "meest oprechte medeleven" aan de familie van Laude. Hij liet verder weten dat hij de afgelopen vijf jaar in een Filipijnse cel veel heeft nagedacht over zijn daden. "Hij wou dat hij de woorden kon vinden om zijn verdriet en spijt te uiten."

Goed gedrag

Begin deze maand oordeelde een lokale rechter dat Pemberton vrijgelaten mocht worden vanwege goed gedrag. De familie van Laude ging daartegen in beroep en eiste dat de marinier zijn volledige straf zou uitzitten.

Maar volgens Duterte werd hij daarmee oneerlijk behandeld. Met het pardon van Duterte ging er een streep door dat beroep en was het wachten tot Pemberton werd gedeporteerd.

Mensenrechtenorganisaties geschokt

Het pardon voor Pemberton kwam onverwacht. Duterte bouwde de afgelopen jaren de banden met de VS af en zocht tegelijk toenadering bij China en Rusland.

Zelfs de advocaat van Pemberton was verrast door het besluit van Duterte; er was geen verzoek voor een pardon ingediend. Bovendien had Pemberton het doden van Laude bekend.

Het pardon werd veroordeeld door onder meer transgenderactivisten en mensenrechtenorganisaties. Zo noemde de directeur van Amnesty International in de Filipijnen de zaak "een tragische herinnering aan de cultuur van straffeloosheid" in het land.

De zaak leidde daarnaast tot een hernieuwde discussie over de speciale status die Amerikaanse militairen sinds 1998 hebben in de Filipijnen, die tot en met de Tweede Wereldoorlog een Amerikaanse kolonie waren. Pemberton hoefde bijvoorbeeld zijn straf niet uit te zitten in een van de beruchte, overvolle gevangenissen in het land.