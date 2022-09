Spanje geeft koppositie weg, Portugal profiteert ondanks ongelukkig duel Ronaldo

Spanje, dat aantrad met zes spelers van FC Barcelona, liet tegen Zwitserland zien dat er nog flink wat werk aan de winkel is voor het WK over twee maanden. De Spanjaarden hadden veelvuldig de bal, maar het geschuif met de bal leidde zelden tot een kans.

Portugal heeft zaterdag uitstekende zaken gedaan in de Nations League. De ploeg van Cristiano Ronaldo won simpel op bezoek bij Tsjechië (0-4) en nam de koppositie in de groep over van Spanje, dat in eigen huis verloor van Zwitserland (1-2).

Na rust kwam Spanje frisser voor de dag en Jordi Alba kon na een prachtige aanval over meerdere schijven de gelijkmaker binnenrammen. Lang kon de ploeg van bondscoach Luis Enrique niet genieten van het doelpunt, want Breel Embolo frommelde niet veel later de 1-2 binnen.

Zwitserland bezorgde de Spanjaarden zo de eerste thuisnederlaag in 23 duels.

Uitblinker Dalot

Portugal had het in het eerste gedeelte moeilijk met de stugge Tsjechen, maar na een halfuur brak Diogo Dalot de ban. De rechtsback van Manchester United zette de aanval zelf op en kon zijn eerste interlanddoelpunt binnenschieten na goed terugleggen van Rafael Leão.

Even daarvoor was Cristiano Ronaldo in stevige botsing gekomen met Tomáš Vaclík. De doelman sloeg de bal weg, maar raakte vervolgens Ronaldo hard in het gezicht. De Portugese superster viel daarna bloedend op de grond, maar kon niet veel later met een een pleister op zijn neus weer verder.