Foto van graf Elizabeth gepubliceerd, vanaf donderdag te zien voor publiek

Het Britse koningshuis heeft een foto gepubliceerd van de laatste rustplaats van koningin Elizabeth. Op de foto is de grafsteen te zien met daarop de namen van de op 8 september overleden koningin, haar man prins Philip en de namen van haar ouders.

De steen, gemaakt van zwart Belgisch marmer, ligt op het graf in de King George VI Memorial Chapel in Windsor. De koningin werd daar maandag bijgezet tijdens een privéceremonie, in aanwezigheid van koning Charles en andere directe familieleden. Ze ligt daar bij Philip, die vorig jaar overleed, en haar ouders, koning George VI en The Queen Mother Elizabeth.

Ook de as van prinses Margaret, de in 2002 overleden zus van Elizabeth, is in de kapel bijgezet.

Vanaf donderdag is de steen ook voor het publiek te bekijken. De kapel is dan, als onderdeel van Windsor Castle, te bezoeken. Daarvoor moet het publiek wel betalen: 26,50 pond (zo'n 30 euro) en op zaterdag 28,50. Maandag eindigt de officiële rouwperiode van de koninklijke familie.

