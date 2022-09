Europa dankzij Djokovic/Berrettini nog vijf punten van winst verwijderd in Laver Cup

Team Europa is nog vijf punten verwijderd van de overwinning in de Laver Cup. Novak Djokovic bracht de Europeanen op een 6-4 voorsprong door met 6-1, 6-3 over de Amerikaan Frances Tiafoe heen te walsen. En in slotpartij van de avond in de Londense O2 Arena was hij met dubbelpartner Matteo Berrettini te sterk voor Alex de Minaur en Jack Sock. De tussenstand van het duel Team Europa-Team World: 8-4.

Djokovic had voor zijn partij tegen Tiafoe slechts een uur en een kwartier nodig. De Serviër had daarna maar even de tijd om bij te komen, want hij trof direct erna met Berrettini de Australiër De Minaur en Amerikaan Sock. Met een nederlaag van 7-5, 6-2 was het wereldteam vrijwel kansloos.

Zondag staan nog één dubbelpartij en drie singlepartijen op het programma. Het is maar de vraag of die allemaal gespeeld gaan worden, want zodra een team dertien punten heeft behaald is de naar Rod Laver vernoemde beker binnen.