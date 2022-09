Vierde verdachte in zaak bedreiging Belgische minister nog spoorloos

Een vierde verdachte van de bedreiging van de Belgische minister van justitie Van Quickenborne is nog op de vlucht, melden Belgische media. Vannacht werden al drie Nederlanders aangehouden vanwege de dreiging tegen de politicus.

Het is onbekend of het gaat om een Nederlandse verdachte of om iemand uit een ander land. Het Belgische Openbaar Ministerie wil er geen commentaar op geven. Een woordvoerder van justitie in Nederland bevestigt het nieuws niet.

De drie Nederlandse mannen van 20, 29 en 48 jaar werden aangehouden in de regio Den Haag. Belgische media melden dat de dreiging uit het drugsmilieu komt en er zou sprake zijn van een poging om Van Quickenborne te ontvoeren. Hij is onder verscherpt toezicht van de politie geplaatst.

Benzine en kalasjnikovs

Eerder deze week werd bij het huis van de minister een auto gevonden met daarin kalasjnikovs, andere vuurwapens en twee flessen benzine, zo meldt de VRT. De auto had een Nederlands kenteken. De gearresteerde mannen zouden aangestuurd worden door zware criminelen uit het drugscircuit.

De minister zou vanavond op een evenement in Kortrijk aanwezig zijn, maar daar werd hij vervangen door de Belgische premier De Croo. Hij is een partijgenoot van Van Quickenborne. De minister sprak de aanwezigen wel toe in een video.

Vanmiddag liet de bewindsman op sociale media al weten dat hij en zijn familieleden veilig zijn. "In onze democratische rechtsstaat zullen we nooit plooien voor geweld. Nooit", schreef hij.

Strijd tegen criminaliteit

Van Quickenborne is sinds 2020 minister van Justitie en voerde de strijd tegen de criminaliteit stevig op. Sinds vorig jaar maart zijn honderden mensen opgepakt vanwege Operatie Limit, die in Belgische media ook wel Operatie Sky ECC wordt genoemd. Daarbij werd gebruikgemaakt van gekraakte berichten die criminelen via de beveiligde berichtendienst Sky ECC naar elkaar stuurden. Ook in Nederland leidde dat onderzoek tot arrestaties.

De minister kondigde ook aan "achter tientallen kopstukken in Dubai" aan te gaan. In de Verenigde Arabische Emiraten tekende hij eind vorig jaar verschillende verdragen om de opsporing van criminelen eenvoudiger te maken. In Dubai werd eind 2019 ook Ridouan Taghi opgepakt.