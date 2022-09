Russische minister Lavrov hekelt westerse houding rond Oekraïne en Taiwan

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft de Verenigde Staten en Europa vermanend toegesproken bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.

Lavrov sprak vurige teksten waarin hij benadrukte hoe Washington in de ogen van Moskou hypocriet opereert op het wereldtoneel. Volgens de Russische minister wil de VS de wereld weer in blokken opdelen. "Of je bent voor ons, of je bent tegen ons. Een derde optie is niet mogelijk, er is geen compromis."

'Geen andere keuze'

Lavrov leverde uitgesproken kritiek op de westerse sancties die aan Rusland zijn opgelegd na de Russische inval in Oekraïne. Lavrov zei dat burgers door de sancties worden geraakt.

Met de sancties "probeert Washington de hele wereld tot zijn achtertuin te maken", aldus Lavrov. Hij verwees naar de Amerikanen als "zelfbenoemde bazen van de wereld" en noemde de oorlogen die de VS "ver van Amerikaanse kusten" gevoerd heeft in het Midden-Oosten en Azië.

Over de 'speciale militaire operatie' in Oekraïne, zoals het Kremlin de oorlog noemt, zei Lavrov dat het een reactie is op "de onkunde van westerse landen om te onderhandelen" en "de oorlog die Kiev tegen zijn eigen mensen voert". Volgens Lavrov had Moskou geen andere keuze dan het erkennen van de onafhankelijkheid van de zogenoemde Volksrepublieken Donetsk en Loegansk en het sturen van militairen. Die republiekjes zijn door pro-Russische separatisten uitgeroepen in de Oekraïense provincies Donetsk en Loegansk.

Taiwan

Lavrov beschuldigde Washington er ook van "met vuur te spelen" als het gaat om Taiwan. Daarmee verwees hij ogenschijnlijk naar het recente bezoek aan Taiwan van Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Afgelopen week bevestigde de Amerikaanse president Joe Biden in een interview dat het Amerikaanse leger Taiwan zal verdedigen bij een eventuele invasie van China.

Het bezoek van Pelosi werd in China gezien als een provocatie; China beschouwt het eiland als afvallige provincie. In Chinese ogen is het daardoor niet mogelijk officiële diplomatieke banden te hebben met zowel China als Taiwan. Na het bezoek begin augustus begon China aan een reeks militaire oefeningen in de wateren rond Taiwan.

President Poetin steunt China in de aanspraak op Taiwan. "We veroordelen de provocaties van de VS en hun bondgenoten in de Straat van Taiwan", zei hij vorige week. Volgens Lavrov probeert de VS regio's in Azië "te onderwerpen".