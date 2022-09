Gent-trainer hekelt selectiebeleid Rode Duivels: 'Het is niet normaal'

Waar in Nederland nogal eens de discussie wordt gevoerd of spelers van Ajax niet te snel opgeroepen worden voor Oranje, speelt in België hetzelfde rondom Anderlecht. Volgens AA Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck krijgen spelers van de Belgische topclub veel te snel een uitnodiging voor de Rode Duivels. "Dat heeft met de kleur van het shirt te maken." Vanhaezebrouck doet zijn uitspraken in de podcast Stropcast. Hij vindt het onbegrijpelijk dat de 18-jarige Zeno Debast van Anderlecht zich deze week mocht melden bij de ploeg van bondscoach Roberto Martinez, zondag tegenstander van Nederland in de Nations League. "Het heeft er gewoon mee te maken, daar kan je niet naast kijken." "Debast is een goede speler, een talent. Maar om hem na vijf wedstrijden (21 aldus transfermarkt.nl, red.) op te roepen... Anderlecht staat onder ons, hè?" Het is volgens Vanhaezebrouck ook niet de eerste keer dat Anderlecht-speler onbegrijpelijk snel wordt opgeroepen. "Yari Verschaeren kwam net kijken bij Anderlecht en werd direct doorgeselecteerd naar de Rode Duivels. Dat is niet normaal."

Zeno Debast maakte afgelopen donderdag tegen Wales zijn debuut voor België - Pro Shots

Hij stelt dat Anderlecht er financieel van profiteert als hun spelers worden opgeroepen. "Als een speler plotseling Rode Duivel is, wordt hij in een vingerknip twee of drie keer zoveel waard. Daar moeten mensen toch maar eens over gaan nadenken. Ik vind het veel te opvallend." Vanhaezebrouck zal geen bondscoach worden Vanhaezebrouck sluit uit zelf ooit bondscoach van België te worden. "Dat zal niet voor mij zijn. Ik ben geen figuur met een blanco strafregister. Het is de bond die mij een schorsing heeft opgelegd en zij zijn uiteindelijk ook de werkgever van de bondscoach." Vanhaezebrouck kreeg eind vorig seizoen een schorsing voor twee wedstrijden nadat hij scheidsrechtersbaas Bertrand Layec een grote leugenaar had genoemd in een interview. Daar kwam nog een wedstrijd bij voor uitlatingen in de catacomben toen hij tijdens het duel met Racing Genk met rood van het veld was gestuurd.