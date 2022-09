Dit weekend geen ambulances naar VUmc Amsterdam door personeelstekort

Het Amsterdamse VUmc-ziekenhuis kan het hele weekend geen ambulances ontvangen. Volgens een woordvoerder komt dat door het niet rondkrijgen van de roosters. Besloten is daarom om ambulances uit te laten wijken naar de andere locatie van het Amsterdam UMC, het AMC.

Ook de zogeheten shockroom van het VUmc is dit weekend niet beschikbaar. Dat is de ruimte waar traumapatiënten behandeld worden, zoals verkeersslachtoffers. Mensen die op eigen gelegenheid komen kunnen nog wel naar het ziekenhuis, zegt de woordvoerder.

De ambulances wijken tot maandagochtend 08.00 uur uit naar de andere locatie van het Amsterdam UMC of naar ziekenhuizen elders.

'Geen gevolgen voor patiënten'

Volgens de woordvoerder heeft dat verder geen gevolgen voor patiënten. "We behandelen evenveel patiënten, alleen de indeling van de zorg is iets anders."

Het komt vaker voor dat ziekenhuizen maatregelen moeten nemen vanwege personeelstekorten en ziekte. Zo laten ambulances het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer vanaf 1 oktober in de avond en nacht links liggen door personeelstekorten. Het Antonius Ziekenhuis in Sneek sloot in augustus een van de vier operatiekamers door te veel zieke medewerkers.