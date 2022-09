Lancering Amerikaanse maanraket opnieuw uitgesteld, nu vanwege het weer

Ook Europa werkt mee aan het Amerikaanse ruimtevaartprogramma Artemis. In Nederland worden daarvoor zonnepanelen gebouwd:

Het naar binnen halen van de raket zou leiden tot forse vertraging. Een nieuwe poging zou dan mogelijk pas in november ondernomen kunnen worden. Als de raket wel buiten kan blijven staan, is een lanceerpoging op 2 oktober weer mogelijk.

De NASA bereidt de bijna honderd meter hoge raket nu voor op een terugkeer naar de hangar. Morgen wordt besloten of de raket op het lanceerplatform kan blijven staan of inderdaad naar binnen wordt gehaald.

Het ruimtevaartprogramma Artemis moet de Amerikanen voor het eerst in een halve eeuw tijd weer naar de maan brengen. De eerste lancering van de Space Launch System-raket met daarop een ruimtecapsule is nog zonder mensen aan boord.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft voor de derde keer de lancering van de nieuwe maanraket uitgesteld. De vorige twee keer was dat vanwege technische problemen, dit keer kan de raket niet opstijgen omdat er komende week een tropische storm wordt verwacht bij de lanceerplek in Florida. Dinsdag zou de raket daar gelanceerd worden.

Vandaag en morgen test NASA het nieuwe maanruimteschip Orion. Daarop bevestigd zijn vier zonnepanelen van Nederlandse makelij. Ze worden geproduceerd door Airbus in Leiden. In deze video leggen ze uit hoe de panelen precies werken. - NOS

Het Space Launch System is de krachtigste raket die de ruimtevaartorganisatie ooit heeft gebouwd. De onbemande missie van Artemis I is bedoeld om de systemen te testen. Met de volgende missie (Artemis II), die in 2024 op het programma staat, gaan vier mensen mee.

Een maanlanding zou dan in 2025 gebeuren, tijdens Artemis III. Dat zou voor het eerst sinds 1972 zijn, toen de Apollo 17 landde op de Maan. Experts zijn sceptisch of de planning van de NASA gehaald zal worden.