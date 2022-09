Rapport VS: in 2019 aangehouden zwarte man stierf aan overdosis ketamine

Een 23-jarige zwarte man die in 2019 na zijn aanhouding in de Amerikaanse staat Colorado om het leven kwam, overleed aan een overdosis van het verdovende middel ketamine. Dat blijkt uit een autopsierapport over de zaak, dat gisteren na aanhoudende druk is gepubliceerd. De man, Elijah McClain, kreeg het middel toegediend nadat hij op straat was aangehouden.

McClain werd in 2019 door de politie staande gehouden toen hij met boodschappen onderweg was naar huis. De politie had even daarvoor een melding ontvangen over een man die zich verdacht zou gedragen. Een van de betrokken agenten zei dat McClain, die zelf ongewapend was, naar zijn dienstpistool had gegrepen. Daarop namen de agenten de man in een nekklem en riepen zij de hulp in van ambulancepersoneel. Dat diende McClain ketamine toe.

Na de toediening van het kalmeringsmiddel kreeg McClain een hartstilstand. Hij overleed zes dagen later in het ziekenhuis. Uit het autopsierapport blijkt nu dat de dosis ketamine veel te hoog was voor zijn lichaamsgewicht.

In het originele autopsierapport uit 2019 stond geen doodsoorzaak genoemd. Daarom werden de drie agenten en twee hulpverleners aanvankelijk niet vervolgd.

Het autopsierapport werd in juli 2021 bijgewerkt, maar niet openbaar gemaakt. Toen Colorado Public Radio daar lucht van kreeg, stapte de organisatie naar de rechter, gesteund door onder meer het gezaghebbende persbureau AP. Nu is het autopsierapport onder gerechtelijk bevel dus toch openbaar gemaakt.

Aandacht na George Floyd

De zaak-McClain trok opnieuw de aandacht na de moord op George Floyd, een jaar later, en de opkomst van de Black Lives Matter-beweging. In Aurora zijn sinds het dodelijke incident meerdere wakes en protesten geweest.