SCHC verstevigt koppositie, Rotterdam vermorzelt Voordaan met tienklapper

Twee harde diagonale knallen kort achter elkaar van Ginella Zerbo en Elzemiek Zandee waren genoeg voor de zege. Met een 2-0 nederlaag kwam Hurley nog goed weg. SCHC kwam zeker in de eerste helft geen moment in de problemen en kreeg genoeg kansen op een derde goal.

SCHC heeft de uitstekende seizoenstart in de Hoofdklasse doorgezet met een overwinning op Hurley. De koploper stond bij rust al met 2-0 voor en gaf dat niet meer weg. Voor SCHC is het de vierde overwinning op rij, voor Hurley is het de eerste nederlaag.

In de kelder van de Hoofdklasse vochten Kampong en Rotterdam voor de o zo nodige punten. Beide ploegen wonnen in de eerste drie duels nog geen wedstrijd en in speelronde vier kwam daar geen verandering in. In Utrecht eindigde het in 3-3.

Rotterdam kwam in het tweede kwart dankzij Merel Broekhorst en Luca Preyde op een 0-2 voorsprong. Luna Fokke deed namens Kampong iets terug, maar nog voor de rust liep Rotterdam uit naar 1-3 na een treffer van Amber van den Dijssel.

De tweede helft was voor Kampong, al kwam de gelijkmaker pas in de slotfase van de wedstrijd. De 2-3 was van Delfina Merino en dertig seconden voor de laatste toeter sloeg Fokke uit een strafcorner de gelijkmaker binnen voor Kampong.