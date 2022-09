Soeverein SCHC verstevigt koppositie, Pinoké in doelpuntrijk duel langs HGC

SCHC heeft de uitstekende seizoenstart in de Hoofdklasse doorgezet met een overwinning op Hurley. De koploper stond bij rust al met 2-0 voor en gaf dat niet meer weg. Voor SCHC is het de vierde overwinning op rij, voor Hurley is het de eerste nederlaag.

Twee harde diagonale knallen kort achter elkaar van Ginella Zerbo en Elzemiek Zandee waren genoeg voor de zege. Met een 2-0 nederlaag kwam Hurley nog goed weg. SCHC kwam zeker in de eerste helft geen moment in de problemen en kreeg genoeg kansen op een derde goal.

SCHC koploper

Na rust kwam Hurley beter in de wedstrijd, maar tot een aansluitingstreffer leidde dat niet. Sterker nog, Hurley-keepster Wendela van Dedem moest enkele keren daadkrachtig optreden, onder meer op een strafcorner, om een grote afstraffing te voorkomen.

Door de soevereine overwinning komt SCHC op twaalf punten uit vier wedstrijden en heeft daardoor een gaatje van drie punten geslagen met Amsterdam, dat zondag op bezoek gaat bij HDM.