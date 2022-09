Vanavond op tv: Kan Poetin blijven rekenen op China? • De dieselbak verdwijnt • Irak in crisis

Wereldleiders bijeen in New York In New York zijn premiers, presidenten en ministers bijeen voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Oekraïne staat hoog op de agenda, en veel ogen zijn gericht op China. Kan de Russische president Poetin na de aankondiging van een mobilisatie en de dreiging met nucleaire wapens blijven rekenen op de steun van president Xi? We spreken met China-correspondent Sjoerd den Daas.

Einde van de dieselauto? Ooit reed een groot deel van ons wagenpark op diesel, maar dat is inmiddels snel aan het veranderen. Tien jaar geleden was 28 procent van de verkochte nieuwe auto's een diesel, afgelopen jaar was dat nog maar 2 procent. En sinds de Russische inval in Oekraïne gaat de prijs van diesel door het dak. Wie wil er nog een dieselauto?