Vernielingen aan twintig auto's in Ter Apel, 'heeft toch grote impact'

In Ter Apel zijn afgelopen nacht vernielingen aangericht aan zeker twintig auto's. Er werden onder meer spiegels vernield en ruiten ingeslagen. In sommige gevallen is de schade zo groot, dat de auto's niet meer te gebruiken zijn.

De meeste beschadigde auto's stonden op een parkeerterrein bij het winkelgebied van Ter Apel. Daar is deze dagen ook een kermis.

De politie heeft een man van 32 zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt. Buurtbewoners zeggen tegen RTV Noord dat de aangehouden man een asielzoeker is. De politie wil dat niet bevestigen.

In Ter Apel is het vooralsnog enige aanmeldcentrum voor asielzoekers in Nederland gevestigd.

'Grote impact'

Gedupeerde John Geilen werd vannacht gewekt door een buurtbewoner. Volgens hem speelt er "van alles" in Ter Apel. "Toen ik door het raam naar buiten keek, zag ik vijftien auto's op rij staan met ingeslagen ruiten. Ook mijn autoramen liggen aan diggelen. Ook is de binnenspiegel stuk en de bedrading hangt los. Een forse kostenpost."

Vanmiddag zijn de kapotte auto's weggesleept. "Eerst besef je je nog niet zo goed wat er gebeurd is, maar nu ik zie wat er allemaal moet gebeuren, heeft het toch een grote impact", zegt Smit.

Burgemeester Velema heeft een aantal gedupeerden bezocht. Geilen zegt bij RTV Noord dat Velema nog terugkomt voor een gesprek.