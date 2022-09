Alderweireld weet hoe België kan stunten in Arena: 'Zal nog wel pijn doen'

Verdediger Toby Alderweireld speelt morgen met België tegen Oranje in de Nations League. De Rode Duivels moeten met minimaal drie doelpunten verschil winnen om ten koste van Nederland de eindronde te halen. - NOS

Alderweireld is weer even terug in de stad waar hij zijn voetballoopbaan begon. Als vijftienjarige jongen kwam hij in de jeugdopleiding van Ajax terecht. Tussen 2008 en 2013 groeide hij uit tot rots in de branding in de Amsterdamse defensie. "Ik ben drie keer kampioen geworden hier, dus dit stadion ligt me sowieso wel." De Belg bouwde na Ajax een mooi cv op met clubs als Atlético Madrid en Tottenham Hotspur. Een jaar geleden kwam hij uit voor Al-Duhail in Qatar, het gastland van het aankomende WK. Dat WK is omstreden, omdat er bij de bouw van de stadions en alle infrastructuur eromheen op grote schaal mensenrechten geschonden lijken te zijn. Heeft Alderweireld met terugwerkende kracht kritiek gekregen op die keuze?

Nederlands elftal bij de NOS Het Nederlands elftal speelt zondag om 20.45 uur tegen België in de Nations League. Die wedstrijd is live te zien op NPO1, NOS.nl en in de NOS-app. De wedstrijd is ook te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en te beluisteren op NPO Radio 1 in NOS Langs de Lijn. Beluister hier onze nieuwe voetbalpodcast.

"Ik heb het daar meegemaakt, en nogmaals: ik was bevoorrecht. Maar ik zie ook wel hele goede dingen gebeuren. We hebben de koninklijke familie mogen ontmoeten en zij proberen wel een omslag te maken en mee te gaan met de moderne tijd." Ambassadeur? Dat antwoord klinkt een beetje alsof hij ambassadeur is van Qatar. "Verre van", pareert hij. "Nogmaals: er zullen zeker heel veel dingen zijn die beter moeten, maar daar kunnen we misschien gebruik maken van voetbal om dat te belichten. Als niemand daarnaartoe gaat, blijft het zoals het altijd is geweest."

Toby Alderweireld in duel met Memphis Depay - ANP