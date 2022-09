Opnieuw protesten in Rusland tegen mobilisatie, honderden arrestaties gemeld

In tal van Russische steden zijn betogers de straat op gegaan om te demonstreren tegen de gedeeltelijke mobilisatie die president Poetin afgelopen week afkondigde. Op beelden die via sociale media worden verspreid, is te zien dat de protesten zich in het hele land afspelen, variërend in omvang.

Volgens de Russische mensenrechtenorganisatie OVD-info zijn in 28 steden ruim 650 mensen aangehouden. Berichten van demonstraties komen onder meer uit de stad Chabarovsk, in het uiterste oosten van het land, uit Novosibirsk in Siberië en uit de hoofdstad Moskou. Ook in steden als Sint-Petersburg, Jekaterinenburg, Perm, Tomsk, Irkoetsk, Oefa, Oelan-Oede zijn mensen opgepakt.

De afgelopen week heeft de politie ook al honderden mensen aangehouden vanwege deelname aan demonstraties. De oppositiebeweging Vesna en oppositieleider Navalny, die gevangen zit, hebben Russen opgeroepen de straat op te gaan en mee te doen aan de betogingen.