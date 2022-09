Nederlander Schuurhuis debuteert op WK wielrennen voor Vaticaan: 'Knijp mezelf elke dag'

Rien Schuurhuis is de eerste wielrenner die namens het Vaticaan uitkomt op het WK. - Athletica Vaticana

Schuurhuis is geen priester, groeide niet op binnen de muren van Vaticaanstad en is ook geen lid van de Zwitserse Garde. Hoe komt het dan toch dat hij in deze week in een fraai wit met geel tenue rondrijdt in Wollongong? "Mijn vrouw werkt voor het Vaticaan", is de verklaring van Schuurhuis. Om precies te zijn: zijn partner is de Australische ambassadeur bij de Heilige Stoel. "Iedereen die betrokken is bij het Vaticaan en directe familieleden kunnen lid worden van Athletica Vaticana, de overkoepelende sportorganisatie van het Vaticaan. Vandaar dat ik lid kon worden. En nu het WK, als hoogtepunt. Ik kan het nog altijd niet geloven."

De 40-jarige Nederlander Rien Schuurhuis is de eerste wielrenner namens het Vaticaan op een WK. Hoe kan dat? - NOS

Wie Schuurhuis deze week zelf wil spreken, kan het beste langs de route gaan staan. De Vaticaanse sportbond houdt de meeste interviews af. Maar eenmaal op de openbare weg is de 1.95 meter lange wielrenner is moeilijk te missen. En zelf kijkt Schuurhuis zijn ogen uit. Zo kwam Wout van Aert al even buurten bij een trainingsritje. "Het WK is nooit een optie geweest om over te durven dromen. Ik knijp mezelf elke dag om te zien of dit een droom is, maar het lijkt echt waar te zijn."

Voetballen in India, koersen in Tahiti Schuurhuis werd geboren in Groningen, groeide op in Hoofddorp en studeerde Industrieel Ontwerpen in Delft. Daar ging hij fanatiek wielrennen, bij studentenwielerclub WTOS (Wij Trainen Ons Suf). Zijn leven kreeg een verrassende wending toen hij de Australische Chiara Porro, die ook in Leiden studeerde, ontmoette tijdens een stage in Milaan. Als diplomate namens Australië werd Porro uitgezonden naar onder meer India en de Pacifische eilandengroep West-Caledonië. Schuurhuis volgde. Maar stilzitten deed Schuurhuis niet. Integendeel. Vanuit New Delhi was hij een van de oprichters van een bedrijf dat alle benodigdheden voor 3D-printers levert. Hij was zelfs even de targetman van Simla Youngs uit New Delhi, op het vierde niveau van het Indiase voetbal.

Rien Schuurhuis speelde in 2011 als voetballer van Simla Youngs op het vierde niveau van India. - Rien Schuurhuis

Zijn grote liefde bleef echter de fiets. In de Australische Herald Sun Tour reed hij in een peloton met mannen als Cadel Evans, Mads Pedersen en Esteban Chaves. Hij koerste in Indonesië en Maleisië en stal de show in de Ronde van Nieuw-Caledonië. En in 2019 schreef hij de Ronde van Tahiti zelfs op zijn naam.

Hij koerste op de mooiste plekken van de wereld, maar niet in Europa. In 2016 maakte hij een uitzondering en deed mee aan het NK in Alkmaar, een koers die hij voortijdig eindigde na een crash met AD-journalist Thijs Zonneveld. Dumoulin Vijf jaar later was hij ook present bij het NK tijdrijden in Emmen. Daarbij kwam zijn achtergrond als industrieel ontwerper goed van pas. "De extensies van mijn tijdritstuur heb ik zelf ontworpen en geprint. En het was een mooi doel om voor te trainen in Rome." Hij werd 40ste op 5.16 van winnaar Tom Dumoulin. Dezelfde Dumoulin die hij eerder deze week in Wollongong tegen het lijf liep.

Rien Schuurhuis en Tom Dumoulin bij hun toevallige ontmoeting in Wollongong. - NOS

Schuurhuis: "Het was niet mijn beste resultaat, maar meedoen is soms belangrijker dan winnen." Dat zal zondag ook zo zijn bij de wereldkampioenschappen op de weg, als hij zich opeens tussen Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe en Tadej Pogacar staande moet houden. "We gaan kijken hoe lang ik aan kan klampen. Ik ga alles uit mezelf halen om er zo lang mogelijk bij te zitten." Vaticaan wil naar de Spelen Athletica Vaticana is een initiatief geweest van de paus in 2019. "Het doel is om inclusiviteit en broederschap te promoten. Op het sportveld of zoals nu op de weg is iedereen gelijk. Iedereen heeft hetzelfde doel: het beste uit zichzelf te halen." Bij het WK in Leuven werd de pauselijke staat officieel lid van de internationale wielerunie UCI. De wielerbond was de eerste, daarna volgden taekwondo en padel. En de gesprekken lopen met de IAAF, de internationale atletiekfederatie. Het doel: een Vaticaanse afvaardiging op de Olympische Spelen.

Amore & Vita Dat het Vaticaan zich mengt in de wereld van het profwielrennen is niet nieuw. Aan het begin van de jaren negentig was het Vaticaan met paus Johannes Paulus II zelfs sponsor van een Italiaanse wielerploeg, Amore & Vita. "Onder paus Johannes Paulus II werden de deuren van het Vaticaan geopend naar de wereld", vervolgt Edens. "Ivano Fanini, een tweedehandsautohandelaar uit Lucca, kreeg het Vaticaan zo ver om zijn ploeg te sponsoren. Hij dacht dat het een goed idee was om met 'No all' aborto' ('Nee tegen aborto') op het shirt te rijden. De paus vond het prachtig, maar bij een van de eerste koersen van het jaar werden de renners door woedende demontranten besmeurd met rode verf. Zo'n shirt, vol rode verfvlekken, hangt ingelijst in de showroom in Lucca."

Het met rode verf besmeurde anti-abortusshirt hangt ingelijst in de showroom van autodealer Fanini. - Ruurd Edens

Na dat publicitaire debacle werd de ploeg omgedoopt tot 'Amore & Vita' (Liefde en Leven). Anno 2022 bestaat de ploeg nog altijd, al heeft het Vaticaan sinds de vorige paus Benedictus niets meer met de ploeg van doen. Tegenwoordig staat Amore & Vita - nog altijd geleid door de familie Fanini - geregistreerd als Oekraïens.

Voetbalfan Franciscus De huidige paus Franciscus staat evenmin bekend als wielerliefhebber. Eerder als voetbalfan, niet gek voor een geestelijke uit het land van Alfredo Di Stefano, Diego Maradona en Lionel Messi. Schuurhuis ging in 2020 met zijn twee zonen Tomas en George bij hem op audiëntie. Maar weet de paus dat hij zondag het WK wielrennen betwist? "Dat weet ik eigenlijk niet. Wellicht."

Rien Schuurhuis met zijn zoon Tomas voor de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad. - Athletica Vaticana