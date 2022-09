Veel meer klachten over geluidsoverlast Rotterdam The Hague Airport

Het aantal klachten over herrie in de buurt van Rotterdam The Hague Airport is in de periode van mei tot en met juli meer dan verdrievoudigd. In totaal kwamen er bij de Milieudienst Rijnmond 35.751 meldingen binnen over geluidsoverlast door vliegtuigen. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 11.318.

Een belangrijk verschil met vorig jaar is dat er toen door corona veel minder gevlogen werd, schrijft de dienst in zijn kwartaalrapportage. Daardoor was het deze zomer veel drukker. Rijnmond wijst er op dat Rotterdam The Hague Airport de afgelopen maanden ook tientallen vluchten heeft overgenomen van overbelast Schiphol.

De toename van het aantal klachten komt ook vrijwel volledig voor rekening van vakantievluchten met grotere vliegtuigen, blijkt uit de cijfers van de Milieudienst. Het aantal meldingen over geluidsoverlast door (trauma- en politie-)helikopters en kleine vliegtuigen bleef gelijk.

Zakenreizigers

Over de toekomst van de luchthaven tussen Rotterdam en Den Haag is al tijden discussie. Omwonenden wijzen er keer op keer op dat Rotterdam The Hague Airport bedoeld was als klein vliegveld voor zakenreizigers en juist niet voor vakantievluchten.

De Rotterdamse raadsfracties van GroenLinks, PvdA, SP, PvdD en CU/SGP stelden eind vorig jaar een plan op waarin het vliegveld plaatsmaakt voor een groen stadspark met daaromheen tienduizend woningen. De twee grootste partijen, Leefbaar Rotterdam en de VVD, zijn weliswaar tegen sluiting, maar het onderwerp staat hoog op de politieke agenda.

Limiet geluidsruimte

Eerder deze maand werd Rotterdam The Hague Airport op de vingers getikt door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De luchthaven is hard op weg om de geluidsruimte voor dit jaar te overschrijden, schreef minister Mark Harbers van Infrastructuur op 12 september aan de Tweede Kamer. Het 'jaar' loopt tot eind oktober en de luchthaven zit op één meetpunt al bijna aan de limiet van de geluidsruimte.

Harbers benadrukte dat het vliegveld snel maatregelen moet nemen om ervoor te zorgen dat het aan de regels blijft voldoen. Als aan het einde van het gebruiksjaar sprake is van een overschrijding, start de ILT een onderzoek. Concludeert de inspectie dat de grenswaarde onterecht is overschreden, dan kan worden ingegrepen.