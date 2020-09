Recordaantal besmettingen wereldwijd • Israël voor drie weken in lockdown

Israël gaat vrijdag voor drie weken in lockdown, heeft het Israëlische kabinet besloten. Israëliërs moeten binnen 500 meter van hun huis blijven. Scholen, winkels en restaurants gaan dicht. De luchthaven Ben Gurion blijft wel open.

Over de maatregelen werd door de regering lang vergaderd, ook omdat de start van de lockdown samenvalt met het Rosj Hasjana, het joods nieuwjaar. Sommigen ervaren het als respectloos om de lockdown tegelijk met het joods nieuwjaar in te laten gaan.

Het is de tweede lockdown in Israël. In het voorjaar was het land net als veel Europese landen langdurig in lockdown.

De laatste dagen zijn er in Israël zo'n 3000 besmettingen per dag. Het aantal geregistreerde coronabesmettingen in Israël is opgelopen tot 153.217. Er zijn volgens de cijfers van de Johns Hopkins-universiteit 1103 mensen overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting.