Opnieuw meer dan 1000 besmettingen •Demonstratie in Utrecht stilgelegd door drukte

Tot 10 uur vanochtend zijn er 1087 nieuwe positieve testen bij het RIVM gemeld. Dat zijn er minder dan de afgelopen twee dagen, toen het aantal besmettingen telkens ruim boven de 1200 uitkwam. Daarmee werd de 'signaalwaarde' van 7 per 100.000 inwoners overschreden. Dat is een van de grenzen die voor het kabinet aanleiding kan zijn om in te grijpen.

Vorige week ging het om gemiddeld 775 vastgestelde besmettingen per dag, wat ook al een stijging was ten opzichte van de week daarvoor.

Voor het ministerie van Volksgezondheid is het aantal ziekenhuisopnames echter een minstens even belangrijke signaalwaarde. Dat zijn er 17, veel meer dan gisteren, toen het er 6 waern, maar nog altijd duidelijk onder de signaalwaarde van 40. Daarnaast is er opnieuw 1 overledene bijgekomen. Vorige week ging het om gemiddeld 6 nieuwe ziekenhuisopnames en 2 doden per dag.

Door achterstanden bij de GGD worden doden en ziekenhuisopnames niet altijd direct doorgegeven. De meeste opnames en overlijdens waren dan ook niet vandaag, maar zijn nu pas gemeld bij het RIVM.



De meeste besmettingen zijn zoals inmiddels gebruikelijk in Amsterdam (193), Rotterdam (108) en Den Haag (83).

Omgerekend naar het aantal inwoners waren de afgelopen drie dagen de meeste positieve testen in Bergeijk (8,6 per 10.000 inwoners), Delft (6,4) en Amsterdam (6,2).

Er lagen gisteren 175 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 37 op de IC. Ook bij de IC-opnames zijn de cijfers nog altijd ruim beneden de signaalwaarde. Begin april, op het hoogtepunt van de crisis, lagen er zo'n 4000 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 1400 op de intensive care.