Medewerkers hartbewaking Haags ziekenhuis besmet • Israëlische minister stapt op

Een vrouw heeft in het Zuid-Duitse Garmisch-Partenkirchen mogelijk een corona-uitbraak veroorzaakt door na terugkeer van een vakantie in Griekenland op kroegentocht te gaan. De vrouw, een Amerikaanse die in Duitsland woont, had klachten en was getest. Desondanks ging ze in afwachting van het resultaat niet in quarantaine en bezocht ze meerdere horecagelegenheden.

Op het werk van de vrouw zijn inmiddels 24 coronabesmettingen geconstateerd. In totaal rapporteerde Garmisch-Partenkirchen gisteren 37 positieve gevallen.

Naar aanleiding van de uitbraak hebben de lokale autoriteiten besloten om extra maatregelen te nemen. Horecazaken moeten de komende week om 22.00 uur sluiten en in openbare ruimtes mogen nog maar maximaal vijf personen samen zijn.