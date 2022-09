Is het einde van de dieselauto nabij? 'Voor consument niet meer interessant'

In augustus was een liter diesel voor het eerst duurder dan een liter benzine. Nog steeds ligt de prijs van diesel gemiddeld (iets) hoger .

De stijging van de prijs van diesel komt vooral doordat de brandstof voor het grootste deel werd gehaald uit Rusland. Europese sancties bepalen dat importeurs vanwege de oorlog naar andere leveranciers moeten zoeken. Het Russische aandeel in de Europese dieselimport is de afgelopen twee maanden al gezakt van 60 naar 44 procent.

Bedrijven halen nu dus meer diesel uit andere landen, onder meer in het Midden-Oosten, maar dit stuwt de dieselprijs alleen maar verder omhoog. "We krijgen een steeds grotere aanvoer via nog niet bestaande aanvoerlijnen. Dit is logistiek lastiger te realiseren waardoor we ook meer moeten betalen", vertelt Erik Klooster, directeur van De Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie.

Begin december wil de EU af zijn van alle Russische ruwe olie, waardoor we nóg afhankelijker worden van andere aanbieders en de dieselprijs mogelijk nóg verder stijgt. Dit terwijl diesel jarenlang zo'n twintig cent per liter goedkoper was.

Geen voordeel meer

Autojournalist Wim Oude Weernink noemt de stijging schrikbarend: "De lage prijzen waren oorspronkelijk juist de aantrekkingskracht. De brandstofprijs was veel lager en de wegenbelasting was hoger om dit te compenseren. Als je veel kilometers per jaar reed, kon je een goede balans maken, omdat de diesel per saldo een zuinigere motor heeft."

Door de hoge dieselprijzen verdwijnt dat voordeel en is een dieselauto niet erg aantrekkelijk meer. De afgelopen jaren was er al een aanzienlijke daling te zien in de verkoop van dieselpersonenauto's.

Na 2015, het jaar van het dieselschandaal, zakte de verkoop van dieselauto's flink in: