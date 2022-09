Naaktfoto's en medische gegevens klanten nepdatingsite zichtbaar voor medewerkers

Nepdatingsites slaan bijzondere persoonsgegevens op zonder toestemming van hun klanten, blijkt uit onderzoek van het KRO-NCRV-programma Pointer. Het gaat onder meer om de medische geschiedenis en gegevens over seksuele voorkeuren, psychische gesteldheid en religie van klanten. Ook worden volgens Pointer naaktfoto's opgeslagen.

Op nepdatingsites denken klanten in gesprek te kunnen raken met een mogelijke liefde. In werkelijkheid staat de site vol nepprofielen. Op de sites die Pointer bekeek moeten klanten betalen per verzonden bericht.

Tijdens de chats delen klanten hun gegevens, die worden opgeslagen zonder dat ze daarvoor toestemming geven. Zo overtreden deze websites de privacywetgeving AVG en misleiden ze klanten, stelt Pointer.

Fictief personage

Het onderzoeksplatform deed wekenlang onderzoek. Zo sprak Pointer met met meerdere oud-medewerkers die chatberichten schreven voor de nepdatingsites. Ook creëerde Pointer een fictief personage en voerde het op vier chatplatforms gesprekken.

De gegevens van klanten worden bewaard in een logboek. Zo kunnen chatoperators eenvoudig chatgesprekken teruglezen en weten ze in hoofdlijnen wat de klant heeft gezegd tegen het nepprofiel.

Volgens privacywetgeving AVG is het niet toegestaan om zonder toestemming persoonsgegevens op te slaan of deze openbaar te maken.