Van Gaal gaat Frenkie de Jong niet één-op-één vervangen: 'Wil andere variant zien'

Brian Brobbey en Ryan Gravenberch voegden zich zaterdagochtend bij de selectie van het Nederlands elftal. Het tweetal werd overgeheveld van Jong Oranje. Steven Berghuis draaide de hele training mee, ondanks de rugblessure waar hij in Polen last van had.

De bondscoach is ervan overtuigd dat er ook zonder De Jong en Depay een sterk Oranje zal staan tegen de Belgen. "Ik heb vertrouwen in die andere spelers. Die jongens kunnen ook voetballen, hoewel ze misschien nog niet even veel rendement hebben."

In Qatar is Van Dijk er normaal gesproken gewoon bij. Het wordt pas zijn eerste internationale eindtoernooi. Bijzonder voor een speler van zijn leeftijd (31) en statuur.

"Een eindtoernooi is gewoon een droom", zegt Van Dijk erover. "Om er als aanvoerder van deze groep jongens bij te zijn, is iets om naar uit te zien en om trots op te zijn."

Zondagavond om 20.45 uur wacht België in een volle Johan Cruijff Arena. Het is de laatste wedstrijd in de Nations League-poule, waarin Nederland bovenaan staat. "We moeten uitstralen dat we heel moeilijk te verslaan zijn", zegt Van Dijk. "België is van wereldniveau en heeft spelers die ieder foutje af kunnen straffen."

Op doel staat opnieuw Remko Pasveer, zo heeft Van Gaal al min of meer prijsgeven. Dat wil echter niet per definitie zeggen dat de 38-jarige doelman van Ajax ook in Qatar de nummer één onder de lat zal zijn.