Roeisters Clevering en Meester grijpen WK-zilver in twee-zonder

Ymkje Clevering en Veronique Meester hebben bij de WK roeien in het Tsjechische Racice zilver veroverd in de twee-zonder-stuurvrouw. Het Nederlandse duo, dat vorige maand EK-brons won, hoefde in de finale alleen te buigen voor Nieuw- Zeeland, dat daarmee de titel prolongeerde.

Clevering en Meester lagen halverwege vierde, maar passeerden in het tweede deel de Britse en Amerikaanse boot. Ze naderden Nieuw-Zeeland nog, maar Grace Prendergast en Kerri Williams grepen net als in 2019 (in 2020 en 2021 werden de WK wegens corona afgelast) goud.

Voor het eerst in 44 jaar pakte Oranje een WK-medaille op dit onderdeel. Joke Dierdorp en Karin Abma veroverden in 1977 zilver en in 1978 brons.

Later vandaag komen er nog vier Nederlandse formaties in actie bij het WK. De vier-zonder bij de mannen en de vrouwen en de dubbelvier bij de mannen en vrouwen.