Deel EU-landen zit met deserterende Russen in de maag

Terwijl er al rijen staan aan de Russische grenzen, denken sommige EU-lidstaten nog na over de vraag of ze wel asiel willen verlenen aan Russen die onder de gedeeltelijke mobilisatie uit proberen te komen. Er zijn grote verschillen in opvatting tussen Oost-, Midden- en West-Europese lidstaten.

Russische mannen die niet willen vechten en in Nederland aankloppen, worden "zeker niet" teruggestuurd, zei staatssecretaris Van der Brug gisteren. "Want dan weten we in ieder geval dat ze daar vervolgd zullen worden." Deserteurs kunnen een asielaanvraag indienen en zolang die wordt beoordeeld, mogen ze blijven. Of ze ook asiel krijgen, wordt per geval bekeken.

Het is de lijn die Duitsland ook volgt. Russische deserteurs die bedreigd worden, krijgen bescherming in Duitsland. De minister van Binnenlandse Zaken was er eerder deze week al duidelijk over in een interview.

'Blijven om te vechten'

In de Baltische staten is een andere houding te zien. Estland, Letland en Litouwen sluiten de rijen en laten Russische mannen geen asiel aanvragen.

De Litouwse minister van Buitenlandse Zaken verwoordt het zo: