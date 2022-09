Weer aardbeving in gaswinningsgebied, bewoners geschrokken en bezorgd

In het Groningse gaswinningsgebied is er vlak na het middaguur een nieuwe aardbeving geweest. Het KNMI registreerde de aardbeving bij het dorp Uithuizermeeden om 12.20 uur. Hij had een kracht van 2,7. Over de omvang van de schade is nog geen duidelijkheid. Bewoners reageren bezorgd en ongerust.

"Enorme donder en aardbeving. Het hele huis trilde. Ramen en planten verschoven. Niet normaal", zegt bewoner Berry Haan op Twitter. "Niet te vergelijken met eerdere aardbevingen", voegt hij eraan toe.

Mededorpsbewoner Jan Majoor hoorde een enorme knal. "Het was de ergste beving die ik tot nu toe heb gevoeld. Het huis ging vreselijk heen en weer", vertelt hij bij RTV Noord. Ook Eddy Honderd voelde de aardbeving: "De vloer ging omhoog en naar beneden."

Uit de bevingsmelder blijkt dat de aardbeving ook gevoeld is in omliggende dorpen als Doodstil, Zandeweer, Middelstum, Usquert, Roodeschool en Toornwerd.

Maximale zwaarte

Van de week werd bekend dat het risico op (hele) zware aardbevingen in Groningen de laatste tijd iets lager wordt ingeschat. De sterkst mogelijk geachte beving ligt nu tussen de 4,0 en 6,5, waarbij de meest waarschijnlijke kracht wordt ingeschat op 4,6. De nieuwe inschatting is de uitkomst van een internationale conferentie waar experts zich bogen over die maximale zwaarte van de 'gasbevingen'.

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) onderschrijft de nieuwe inzichten. Maar ook al wordt de zwaarst mogelijke beving iets lager ingeschat, volgens het SodM vormt aardgaswinning nog steeds een veiligheidsrisico voor bewoners. Al drie jaar op rij zijn er meer aardbevingen dan werd verwacht.

De ministerraad heeft gisteren besloten hoeveel gas er komend gasjaar, dat loopt van 1 oktober tot 30 september, uit de Groningse bodem moet worden gehaald. Maandag wordt in Groningen bekendgemaakt wat de uitkomst is.

Op de waakvlam

Eerder werd al duidelijk dat staatssecretaris Vijlbrief het Groningenveld voor een deel wil openhouden. Hij wil elf putten op 'de waakvlam' zetten. Er wordt dan nog 2,8 miljard kuub gas gewonnen. Daarmee kunnen compressoren die nodig zijn om het gas uit de grond te krijgen blijven werken en de resterende putten operationeel blijven.

Er is veel druk op Vijlbrief om de gaswinning weer te verhogen, vanwege een mogelijk gastekort in de winter en de hoge gasprijzen. Maar de staatssecretaris wil vooralsnog niet meer gas winnen, omdat de winning in Groningen nog steeds niet veilig is.

'Dit moet je niet willen'

Voor de bewoners van Uithuizermeeden maakt de aardbeving van vandaag nog eens duidelijk dat Vijlbrief de gaskraan dicht moet draaien. "Men kan in het westen graag allemaal warm willen zitten. Jongens, pomp maar op, er zit genoeg in Groningen, maar je ziet wat hier gebeurt", zegt Akke van Beek. "De huizen verzakken en de mensen gaan er hier aan. Dat moet je gewoon niet willen."

Bewoner Jacqueline Postma zegt: "We zitten hier al in de ellende en we wachten al heel lang op vergoedingen en dat soort dingen. Als je de kraan nog weer verder opendraait, komt daar alleen maar meer ellende van."