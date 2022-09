Pujols slaat zich met twee homeruns in zeer select honkbalgezelschap

Albert Pujols heeft zichzelf met twee homeruns tegen Los Angeles Dodgers in een rijtje illustere namen gezet. De Dominicaan heeft nu 700 homeruns geslagen in de Major League Baseball, de Noord-Amerikaanse honkbalcompetitie. De 42-jarige slagman van St. Louis Cardinals joeg in het duel met de Dodgers, het team waarbij hij vorig jaar nog onder contract stond, de bal twee keer de tribunes in. Pujols is pas de vierde speler in de ruim honderd jaar oude MLB die 700 homeruns of meer heeft geslagen. Na het bereiken van zijn mijlpaal ontving hij een staande ovatie van het hele stadion. Bekijk hieronder de beelden van de 700ste homerun van Pujols.

De 42-jarige Dominicaan slaat tegen de Dodgers de 699ste en 700ste homerun in zijn carrière. - NOS

Barry Bonds (762), Hank Aaron (755) en Babe Ruth (714) gingen Pujols voor. De Cardinals wonnen de topper in LA afgetekend met 11-0 en Pujols was goed voor vijf binnengeslagen punten. 'Souvenirs zijn voor de fans' De memorabele bal werd gevangen door een uitzinnige fan van de Dodgers, die het stukje sportgeschiedenis daarna met hand en tand moest verdedigen. Uiteindelijk werd hij door maar liefst tien werknemers van het veiligheidspersoneel naar buiten geëscorteerd. Of de fan zijn bal aan Pujols gaat geven of hem in eigen beheer houdt is nog niet bekend.

Albert Pujols na het slaan van zijn 700ste homerun - Reuters