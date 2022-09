Nederland wil nieuwe sancties tegen Rusland, hoe gaat het tot nu toe?

Met de gedeeltelijke mobilisatie in Rusland is de oorlog in Oekraïne een nieuwe fase ingegaan. Binnen de EU gaan stemmen op voor een nieuw, achtste sanctiepakket. Ook Nederland is voorstander van meer sancties. Hoe staat het met de handhaving van de sancties die sinds februari zijn afgekondigd? En wat betekent dat voor het bedrijfsleven? "Uitvoering van de sancties gaat gewoon door", zegt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken. Er worden ook nog steeds tegoeden bevroren, bijvoorbeeld als er nieuwe personen op de sanctielijst komen, zoals in juli gebeurde. Op 14 september zijn voor het laatst tegoeden bevroren. Honderden miljoenen Om hoeveel geld het gaat, is niet helemaal duidelijk. In oktober komt het kabinet met nieuwe cijfers. Het meest recente overzicht is van juli. Banken hadden toen voor 574 miljoen euro aan transacties tegengehouden. Samen met trustkantoren bevroren ze ook zo'n 640 miljoen euro aan tegoeden. Bij verzekeraars en pensioenfondsen gaat het om heel kleine bedragen. De verzekeraars hielden 358 euro aan uitkeringen tegen. Pensioenfondsen 2391 euro. Douane Het meeste werk zit bij de douane. "We kijken bijvoorbeeld naar alle aangiften van transporteurs die goederen willen uitvoeren naar Rusland en Belarus. En we kijken naar uitwijklanden om te kijken of de sancties niet omzeild worden", zegt een woordvoerder. Welke landen dat zijn wil de douane niet zeggen. Fysieke controles van containers, postzakken en pakketjes zijn er ook nog steeds. "Maar wel minder dan in het begin, de handelsstromen zijn toch wat opgedroogd." In totaal heeft de douane bijna 200.000 uitvoeraangiftes gecontroleerd, zo'n 12.000 postzakken gescand en bijna 3000 pakketten geopend. De opbrengst: één zending die bevroren is, omdat er sancties werden overtreden. De douane houdt ook vliegtuigen en schepen in de gaten. Op de vliegvelden in Maastricht en Enschede staan vijf "bevroren" vliegtuigen die eigendom van zijn van een gesanctioneerde bedrijf. Die zijn samen 350 à 400 miljoen euro waard.

Vracht en bagage onderweg naar Rusland wordt op Schiphol onderzocht - NOS

Hetzelfde geldt voor twee kleinere boten van een gesanctioneerde Rus, die in Nederland waren voor onderhoud. Samen zijn de boten een miljoen waard. De douane houdt ook 24 andere schepen in de gaten die niet geleverd mogen worden aan hun Russische eigenaren. Het grootste deel van de schepen is nog in aanbouw. Het superjacht met de bouwtitel Feadship1010 is daar mogelijk een van. Het 118 meter lange motorschip is bijna af en ligt voor proefvaarten in de Amsterdamse Coenhaven. Bronnen uit de jachtbouw linken het schip aan een Russische miljardair die het schip de naam Katyusha zou willen geven. Bouwer Feadship wil niet bevestigen dat het om een Russische opdrachtgever gaat. "In de markt was er ook speculatie dat Andrew Tate de opdrachtgever zou zijn, dat is niet waar. Verder doen we nooit uitspraken over de herkomst van onze klanten", zegt marketing directeur Farouk Nefzi. "Maar we houden ons natuurlijk aan alle wetgeving, ook de sanctiewetgeving."

Het schip Feadship1010 op weg naar Amsterdam - Frederiek Stroop van Renen