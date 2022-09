Binnenstad Nijmegen verboden gebied voor zes jongeren na dodelijke steekpartij

Naar aanleiding van de dodelijke steekpartij een week geleden in de drukke binnenstad, heeft de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls zes jongeren een gebieds- en groepsverbod opgelegd. Ze mogen drie maanden lang niet naar (een groot deel van) het centrum komen tussen 12.00 uur 's middags en 06.00 uur 's ochtends.

"Dit is een zwaar middel, maar het is nodig", zegt Bruls bij Omroep Gelderland. "Jongeren die zich in onze binnenstad misdragen, voor overlast zorgen en geweld niet schuwen, horen niet thuis tussen winkelend publiek en mensen die een leuke avond in Nijmegen willen beleven."

Bij de steekpartij vorige week zaterdagmiddag op Plein 1944 raakte een 21-jarige man dodelijk gewond. Het was op dat moment druk op het plein. De politie zette de omgeving direct af, maar tal van mensen bleven op het plein om te zien wat er verder gebeurde. Niet lang na de steekpartij meldde zich een 17-jarige verdachte bij de politie. Later werd nog een man van 23 opgepakt.

Vaker wapens in het spel

"Het lijkt hier te gaan om een onderling conflict tussen leden van een jongerengroep. Dat is tussen winkelend publiek uitgevochten", zei Bruls eerder deze week. "Zowel het slachtoffer als één van de verdachten werd een dag eerder ook al aangehouden bij een ander conflict. Ook toen waren er wapens in het spel."

Een dag na de steekpartij organiseerden de jongeren zelf een herdenking van het slachtoffer. Ook toen hadden ze wapens bij zich. "De politie heeft een jongen aangehouden die een steekwapen had", aldus Bruls.

Vuist maken tegen geweld

Met een gebieds- en groepsverbod voor de zes jongeren voor een groot deel van de binnenstad, het Kronenburgerpark en de Oranjesingel, hoopt Bruls nu meer problemen te voorkomen. Politieagenten in het centrum zijn volgens de burgemeester ook extra alert.

Bruls roept ook de bezoekers van de binnenstad, de bewoners en de mensen die er werken op om alert te zijn. "Als je signalen hebt dat er iets staat te gebeuren, stap dan naar de politie. Voor dit soort groeperingen is geen plek in onze stad. We moeten samen een vuist maken tegen dergelijk geweld."