Drie Nederlanders opgepakt vanwege dreiging rond Belgische minister van Justitie

In de regio Den Haag zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag drie Nederlanders opgepakt vanwege de dreiging rond de Belgische minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Dat meldt het Federaal Parket, het Belgische Openbaar Ministerie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie meldt dat het om mannen van 20, 29 en 48 jaar gaat. Het is onbekend of zij op één locatie of op meerdere locaties zijn opgepakt.

Volgens het parket werd in de loop van vorige week duidelijk dat er sprake was van "ernstige dreiging" rond de minister. In verband daarmee werd het drietal opgepakt. Ze zitten vast in Nederland. België heeft verzocht om hen over te leveren.

'Dreiging afkomstig uit drugsmilieu'

Volgens meerdere Belgische media werd bij het huis van de minister in Kortrijk een auto met Nederlandse nummerplaten gevonden. Daarin zouden onder meer kalasjnikovs zijn aangetroffen. In een reactie op Instagram zegt de minister dat de dreiging afkomstig is vanuit "de georganiseerde misdaad".

VRT zegt op basis van anonieme bronnen dat de dreiging afkomstig is uit het drugsmilieu. Er zouden plannen liggen voor een ontvoering van de minister.

De veiligheidsmaatregelen rond de minister zijn opgeschroefd en Van Quickenborne zal de komende dagen niet deelnemen aan geplande activiteiten. "Maak jullie vooral geen zorgen: mijn familie en ik zijn veilig en in goede handen", zegt hij.

Gekraakte berichten

Van Quickenborne is sinds 2020 minister van Justitie. Onder zijn bewind werden sinds vorig jaar maart honderden mensen opgepakt in verband met Operatie Limit. Hierbij werd gebruikgemaakt van gekraakte berichten die criminelen via de beveiligde berichtenservice Sky ECC naar elkaar stuurden.

Daarna kondigde Van Quickenborne aan ook achter "tientallen kopstukken in Dubai" aan te gaan. Eind december reisde hij naar de Verenigde Arabische Emiraten. Daar tekende hij verdragen die opsporing van deze kopstukken makkelijker moet maken. Volgens onder meer de VRT is dat "mogelijk bij de kopstukken in slechte aarde gevallen".

Minister blijft strijdbaar

De minister zegt zich door de dreiging niet uit het veld te laten slaan. "Laat mij duidelijk zijn: de mensen die hierachter zitten, bereiken het tegenovergestelde van wat ze beogen. Het sterkt mij in de overtuiging dat we moeten blijven strijden."

Naast minister van Justitie is Van Quickenborne ook vicepremier. Sinds 2013 is hij ook burgemeester van Kortrijk. De politicus maakt deel uit van de Open Vlaamse Liberalen en Democraten (Open Vld).