Drie mensen in Den Haag opgepakt vanwege dreiging rond Belgische minister

In Den Haag zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag drie mensen opgepakt vanwege de dreiging rond minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Dat meldt het Federaal Parket, het Belgische Openbaar Ministerie.

Volgens het parket werd in de loop van vorige week duidelijk dat er sprake was van "ernstige dreiging" rond de minister. In verband daarmee werd het drietal opgepakt. De mannen zitten vast in Nederland. België heeft verzocht om hen over te leveren. Het Nederlandse Openbaar Ministerie bevestigt dat in Den Haag drie personen zijn opgepakt en komt later met meer details over hen.

Volgens Het Laatste Nieuws werd bij het huis van de minister een auto met Nederlandse nummerplaten gevonden. Daarin zouden zware vuurwapens hebben gezeten.

De veiligheidsmaatregelen rond de minister zijn opgeschroefd en Van Quickenborne zal de komende dagen niet deelnemen aan geplande activiteiten. Uit welke hoek de dreiging afkomstig is wordt nog onderzocht.