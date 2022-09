Voetbaldier Lodeweges plukt de dag: 'Nu de natuur in, dan lekker trainen bij VVOG'

Als assistent van bondscoach Ronald Koeman was hij nauw betrokken bij de revival van het Nederlands elftal, dat na twee misgelopen eindtoernooien (EK 2016 en WK 2018) helemaal opleefde. Hij coachte eerder in Japan, Canada, de Verenigde Arabische Emiraten en bij diverse eredivisieclubs. Avonturen genoeg, maar het voetballeven van Dwight Lodeweges is in rustiger vaarwater beland. "Het gaat hartstikke goed met me, ik heb het goed naar mijn zin. Ik ben met van alles bezig en heb veel tijd voor andere dingen", vertelt Lodeweges. Mislukt EK Na het mislukte EK met Oranje in 2021 (als assistent van Frank de Boer) volgde vorig jaar een snelle aftocht bij PEC Zwolle, waar Lodeweges zich solidair verklaarde met hoofdtrainer Art Langeler, die opstapte na slechte resultaten.

Bij die beslissing speelde ook de thuissituatie van Lodeweges mee. "Mijn vrouw heeft vorig jaar een flink fietsongeluk gehad. Ze is aangereden door een pakketbus en raakte flink gewond. Ze liep een hersenschudding op en er was van alles stuk: haar gezichtsvermogen, longen en vingers bijvoorbeeld. Ze kon niet alleen zijn en had veel hulp nodig." "Ze is haar hele leven achter mij aan gereisd. Onze kinderen zijn geboren in landen ver van Nederland. Ze moest haar moeder en zussen missen bij die momenten, dus nu was het tijd voor mij om er voor haar te zijn", vervolgt Lodeweges. "Inmiddels gaat het gelukkig weer stukken beter met haar. Ze is er nog niet, maar het herstel gaat goed." Van Oranje naar amateurs Voor een voetbaldier als Lodeweges is het onmogelijk om het voetbal helemaal los te laten. Dus schoot hij te hulp bij derdeklasser VVOP, de club uit zijn dorp Voorthuizen die wel een extra trainer kon gebruiken. Om daarna voor de derde keer aan de slag te gaan bij zijn oude liefde VVOG (Harderwijk), waarmee hij in 1997 de landstitel bij de zaterdagamateurs veroverde.

Dwight Lodeweges lacht tijdens een training van Oranje - ANP

Lodeweges: "Ik hou van voetbal. En of ik nou bij het Nederlands elftal op het veld sta, of bij de amateurs, dat maakt voor mij niet uit. Ik geniet van het spel. Ik vind het heerlijk dat ik nu mijn eigen agenda kan indelen en ik mis het betaalde voetbal dus helemaal niet. Maar ik volg het nog op de voet. Ik zie Oranje graag spelen, omdat ik de meeste spelers nog goed ken." Van Gaal Lodeweges is onder de indruk van de aanpak van zijn collega Louis van Gaal. "Louis is een geweldenaar. Die heeft zo veel meegemaakt en heeft zo veel expertise. Hij haalt het maximale eruit. Het is alleen jammer dat een aantal spelers te weinig speelt bij hun club. Dan mis je wedstrijdhardheid en ritme. Dat zou voor Oranje een vijand kunnen zijn richting het WK." "Maar de groep heeft ontzettend veel kwaliteit. Er kunnen mooie dingen gebeuren in Qatar."

Dwight Lodeweges en Ronald Koeman op het veld bij Oranje - Pro Shots

Zelf kijkt de geboren Canadees met veel voldoening terug op zijn periode bij Oranje. "Het is voor mij het hoogtepunt van mijn carrière. Met de allerbeste spelers van het land op het veld staan. De eerste training met Koeman dacht ik bij mezelf: 'Wat moet ik zeggen, wat moet ik doen?' Tijdens de training ging er niks verkeerd. Die jongens zijn zó vaardig." Lodeweges vond al snel zijn weg bij Oranje, mede door de vrijheid die hij van Koeman kreeg. "Hij vroeg me dingen uit te zoeken, met beelden en ideeën te komen over hoe we het gingen doen. Dat leverde prachtige wedstrijden op, vaak ook met goed voetbal. De 2-0 thuiszege op wereldkampioen Frankrijk, bijvoorbeeld." Deceptie Het enige eindtoernooi dat Lodeweges meemaakte met Oranje liep uit op een deceptie. Op het EK vloog Nederland er vorig jaar al in de achtste finales uit tegen Tsjechië. Lodeweges: "Er is veel gebeurd dat toernooi. We zijn daar niet ver genoeg gekomen en misschien is dat onze eigen fout geweest. Maar zo gaat dat, dat is voetbal. You win some, you lose some. Je moet soms ook een beetje geluk hebben. Maar ik ben zeer vereerd om bij Oranje op het veld te hebben gestaan." De naam van Lodeweges zal bij Oranje ook voor altijd gekoppeld zijn aan 'het briefje':

Het verhaal achter het inmiddels bekende briefje van assistent-bondscoach Dwight Lodeweges. - NOS