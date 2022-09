Actrice Louise Fletcher (88), bekend als Nurse Ratched, overleden

De rol van de tirannieke verpleegster in een psychiatrisch ziekenhuis betekende een nieuwe standaard voor filmschurken in Hollywood. Fletcher won de Oscar voor haar rol in de film van Milos Forman toen ze 41 jaar oud was.

Actrice Louise Fletcher, vooral bekend door haar iconische, Oscarwinnende rol als de wrede en berekenende Nurse Ratched in de film One Flew Over the Cuckoo's Nest uit 1975, is op 88-jarige leeftijd overleden.

One Flew Over the Cuckoo's Nest werd de eerste film die sinds 1934 Oscars won voor beste film, beste regisseur, beste acteur, beste actrice en beste scenario. Bij haar dankwoord na de filmprijs in ontvangst te hebben genomen zei Fletcher: "Het lijkt alsof jullie me allemaal haten en ik genoot ervan door jullie gehaat te worden."

Fletcher bleef tot op hoge leeftijd werkzaam, voornamelijk in televisieseries. In de jaren 90 was ze te zien in serie Star Trek: Deep Space Nine en ze werd in 1996 en 2004 genomineerd voor een Emmy voor rollen in Picket Fences en Joan of Arcadia. Haar laatste film moet volgens filmsite IMDb nog worden uitgebracht: de film Everbrook, over een verpleeghuis waar de geriatrische bewoners last lijken te hebben van wanen.

Ondanks haar lange carrière blijft de rol van Nurse Ratched de meest gedenkwaardige. Zo gedenkwaardig dat Netflix in 2020 een serie maakte met de naam Ratched, waarin het verhaal verteld wordt over hoe het leven van de verpleegster eruitzag voor de gebeurtenissen in One Flew over the Cuckoo's Nest. Hierin vertolkt actrice Sarah Paulson de titelrol.

Estelle Louise Fletcher werd op 22 juli 1934 geboren, als de tweede van vier kinderen. Ze trouwde begin jaren 60 met producer Jerry Bick en kreeg twee zonen, John en Andrew. Fletcher scheidde van Bick in 1977.

Fletcher stierf gisteren in haar slaap omringd door familie in haar huis in Montdurausse, Frankrijk, meldt haar agent David Shaul aan persbureau AP. Haar zoon Andrew Bick vertelt aan The Hollywood Reporter dat ze een natuurlijke dood is gestorven.