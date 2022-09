Stunt Van Vleuten: ondanks elleboogbreuk solo naar wereldtitel in Wollongong

Annemiek van Vleuten is in Wollongong op fenomenale wijze wereldkampioene op de weg geworden. Van Vleuten verraste in de laatste kilometer de anderen met een aanval en soleerde naar de wereldtitel.

Het was een wonderbaarlijke wederopstanding van Van Vleuten, die woensdag nog hard onderuit was gegaan tijdens de tijdrit voor gemengde ploegen. Ze brak daarbij haar elleboog en het was zelfs de vraag of ze nog op kon stappen.

"Ik kan het niet geloven", verzuchtte Van Vleuten kort na haar finish. "Ik dacht: ik heb nog één kans en dat is aanvallen op het eind. Ik wachtte tot ze me terugpakten, maar ze kwamen niet."