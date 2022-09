De 8-jarige jongen voor wie de politie een Amber Alert had verstuurd is in goede gezondheid gevonden. De jongen was vrijdagmiddag van huis gegaan en kwam in de avond niet meer thuis.

Onder meer met een politiehelikopter werd naar het jongetje gezocht.

Een Amber Alert wordt door de politie verstuurd om uit te kijken naar een vermist kind dat in levensgevaar is. De melding wordt jaarlijks zo'n één à twee keer verstuurd.