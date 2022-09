Federer is nu echt topsporter in ruste: 'Alleen maar blijdschap'

Federer bedankte Nadal op de persconferentie voor diens komst naar de Laver Cup. De Spanjaard arriveerde pas donderdagochtend in Londen, omdat zijn vriendin hoogzwanger is.

Nadal had waarschijnlijk voor het toernooi bedankt als Federer hier niet zijn afscheidsfeestje zou hebben gevierd. "Hij kan zich nu gaan bezighouden met de hopelijk vele kinderen die hij krijgt", vertelt Federer, die er lachend aan toevoegt: "Ik kan je wel advies geven, want het is niet makkelijk."

Zichtbaar vermoeid

Het is inmiddels bijna tien over twee als de persconferentie voorbij is. Federer is zichtbaar vermoeid, te merken aan zijn wat monotone intonatie. Het spreekt nog wat Frans en Duits met de Zwitserse media, maar dan is het echt klaar.

Hij heeft de komende maanden alle tijd van de wereld om bij te komen.