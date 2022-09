Dit weekend voor het eerst Pride in Ede, 'recordaantal initiatieven in het land’

Een filmavond, beautyworkshop, informatiemarkt en lezingen: met deze en andere activiteiten viert Ede dit jaar voor het eerst in de geschiedenis van de stad Pride. Doel van het evenement is "informeren en zichtbaarheid creëren", zegt de 18-jarige Beau Bakker, die het evenement samen met dertien anderen organiseert.

Ede is niet de enige stad waar Pride voor het eerst plaatsvindt. Ook op andere plekken in Nederland zijn er nieuwe evenementen onder de paraplu van Pride bij gekomen, zoals in Nijverdal en Zaanstad. In Groningen en Den Haag zijn er naast de bestaande Prides nieuwe initiatieven ontstaan. "Met al die nieuwe initiatieven is 2022 is wel een recordjaar te noemen", zegt Patrick van der Pas, voorzitter van Pride Netwerk Nederland.

Met name buiten de Randstad zijn de laatste jaren steeds meer nieuwe initiatiefnemers ontstaan om Pride te organiseren, ziet Van der Pas. "Die zijn van belang, omdat zij vaak beter lokale doelgroepen weten te bereiken dan de grotere festivals, zoals Pride Amsterdam of Roze Maandag in Tilburg."

Provocatie

Niet iedereen voelt zich door die grootschalige evenementen aangesproken, zeggen Van der Pas en Bakker. "Mensen denken bij Pride snel aan het beeld van de botenparade in Amsterdam, met halfnaakte, dansende mensen", zegt Bakker. "Dat verwerpen wij niet. Wij erkennen dat dat onderdeel is van de queergemeenschap en dus Pride. Maar omdat dat beeld voor veel inwoners in Ede als provocatie voelt, kiezen wij voor een andere aanpak."

Die aanpak moet aansluiten bij het overwegend religieuze en conservatieve karakter van de gemeente, die in de Biblebelt ligt. Bakker: "We willen in gesprek gaan met de religieuze gemeenschap, op een manier waardoor er ruimte is voor verschillende ervaringen."