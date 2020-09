Antony, de man met een gouden linkerbeen, een gouden hart én een boek

Antony tijdens het oefenduel Ajax-FC Utrecht - Pro Shots

"Wist je dat ik al drie keer op de ontslaglijst stond?" Het zijn woorden van Antony Matheus Dos Santos, de nieuwe rechtsbuiten van Ajax. Een jonge man met een verhaal. De 20-jarige Braziliaan is niet alleen al vader, hij heeft ook al een boek uitgebracht. Of eigenlijk een dagboek, 'Het overwinnen van een echte droom' gaat over een periode van vier maanden in het seizoen 2018/2019 bij São Paulo. Het voorwoord komt van Lucas Moura, de Braziliaan van Tottenham Hotspur, van wie ze in Amsterdam soms nog wakker schrikken. Hoewel Moura dat schreef vóór die beruchte Champions League-wedstrijd, blijft het een saillant detail. Antony moet lachen, hij weet dat die naam gevoelig ligt in Amsterdam. "Die wedstrijd heb ik gezien. Lucas Moura was de gelukkige die dag. We kennen elkaar goed en ik spreek hem weleens. Maar op het veld staat hij voor zijn club en ik voor Ajax." Bekijk hieronder in twee video's een gesprek met Antony in aanloop naar Sparta-Ajax:

Junior Pedroso is de zaakwaarnemer van Antony en hielp hem bij het schrijven van zijn boek. "Antony groeide op in Ososco, een wijk aan de rand van miljoenenstad São Paulo. Een moeilijke jeugd, een gezin met problemen. Hij had zoals heel veel Braziliaanse jongens maar één droom: profvoetballer worden." Onzekere tijd Tot zijn dertiende speelde Antony bij Grêmio Esportivo Osasco. "Toen Antony zeven jaar was, werd hij al opgemerkt door FC São Paulo. Maar er was toen nog geen elftal waar hij terecht kon." "Pas zes jaar later, in 2012, werd hij alsnog opgepikt en doorliep hij alle jeugdelftallen. Een onzekere tijd volgde. Drie keer werd hij bijna weggestuurd, maar telkens mocht hij toch blijven." Eind 2018 brak Antony echt door. "En daar gaat het boek ook over. Over hoe hij zich moest gedragen tussen grote spelers, de successen, de teleurstellingen. Alle details geeft hij prijs. Zijn gevoel. Zijn beeld." Een zeer opvallende passage in het boek gaat over een meisje genaamd Larissa, zo vertelt Pedroso. "Larissa is zeven jaar en herstellende van kanker. Ze is een groot fan van Antony en ontmoette haar held in 2019."

Antony en Larissa met de beker - Instagram Antony

"Het deed Antony heel veel. Na het winnen van de São Paulo Cup schoor hij zijn kop kaal om haar steun te geven. Veel teamgenoten volgden. Antony bleef Larissa bezoeken, tot hij de club verliet." En 2019 werd een bijzonder jaar. Larissa kreeg te horen dat ze zal herstellen van haar ziekte en eind november werd Antony vader van zoon Lorenzo. Hij was pas 19. Twee maanden later bereikten Ajax en São Paulo een akkoord over een transfer.

"Mijn familie was heel emotioneel. Toen ze hoorden dat ik mijn contract bij Ajax had getekend kwamen de tranen. Ze hebben veel moeten laten", zegt Antony. Nog voordat hij debuteerde voor het eerste elftal van São Paulo (november 2018) stond Ajax-scout Henk Veldmate langs de kant. Dat gebeurde bij een wedstrijd van Brazilië onder 17, ruim drie jaar geleden. Daarna is hij door meerdere scouts van de Amsterdammers gezien en beoordeeld. Ten Hag lovend Tegen Sparta kan Antony zijn officiële debuut maken voor Ajax. De kans op een basisplaats lijkt groot. Hij maakte in korte tijd een goede en fitte indruk en trainer Erik ten Hag sprak al lovende woorden over hem. "Hij bevestigt wat onze scouts eerder hebben gezien", zei Ten Hag na de oefenwedstrijd Ajax-FC Utrecht. Antony scoorde in die met 5-0 gewonnen wedstrijd direct twee keer. En dan te bedenken dat hij er pas anderhalve maand is. David Neres kreeg in 2017 een half jaar de tijd om te wennen aan de nieuwe omgeving. Die tijd is Antony ook beloofd, maar hij lijkt iets minder moeite te hebben om zich aan te passen. Dat komt ook door Neres. "Hij is als een broer voor mij. Hij helpt me veel. Ook in onze vrije tijd."

David Neres en Antony na de oefenwedstrijd Ajax-Hertha BSC - Pro Shots

Ajax heeft het Antony wat dat betreft niet makkelijk gemaakt. Er werd allereerst al 15,75 miljoen euro voor hem betaald. Een gigantisch bedrag voor eredivisiebegrippen. En dat bedrag kan nog oplopen tot ruim 21 miljoen euro. Vervolgens werd hij in juli met veel bombarie ontvangen in Amsterdam. Er werd een heuse videoclip opgenomen met Ajax-aanvaller David Neres en de inmiddels aan FC Twente verhuurde Danilo Pereira in de hoofdrol als rappers en met Sarita Lorena, een Nederlandse zangeres van Braziliaanse komaf, als zangeres. De videoclip is inmiddels al 618.000 keer bekeken op YouTube en 1,1 miljoen keer gestreamd op Spotify.

En zo kreeg Antony zonder ook maar een minuut voor Ajax te hebben gespeeld een groter onthaal dan het afscheid van welke Ajax-held dan ook. Er ligt al een zware druk op zijn schouders. "Ik voel me niet onder druk gezet", zegt Antony daarover. "Eerder vereerd en bevoorrecht dat ik voor die prijs ben verkocht. Cijfers zeggen me niet zo veel."

Dani Alves (oa oud-Barcelona) en Antony speelden samen bij São Paulo - Instagram Antony