Zuinig met de frituur en e-kussen aan: hoe de horeca zich voorbereidt op de winter

"Ondernemers passen openingstijden aan zodat ze alleen op de piekmomenten de frituurpan aan hebben staan, of ze schaffen elektrische verwarmingskussentjes aan", zegt een woordvoerder.

Nieuwenhuis is niet de enige horecaondernemer die zuinigere alternatieven zoekt, zegt Horeca Alliantie, een samenwerkingsverband van horecaondernemers.

Een elektrische pannenkoekenmachine of elektrische kussentjes dus. "Kijk, mensen willen wel verwend worden, er warmpjes bij zitten op het terras. Maar ja, dat is een enorme investering, ik geloof 190 euro per kussen. Dus daar moeten we goed over nadenken."

Die zeven gas-heaters zullen in ieder geval niet vaak aanstaan. Nieuwenhuis overweegt te investeren in zuinigere alternatieven. Dat hangt mede af van de overheidssteun die het midden- en kleinbedrijf uiteindelijk krijgt.

"Als het 4000, 5000 euro per maand wordt? Nou, dan sluit ik de tent liever een aantal maanden. Ga ik lekker op vakantie naar Curaçao ofzo, en dan kom ik in de lente wel weer terug om verder te bakken."

Tot november betaalt de ondernemer per maand zo'n 1000 euro voor energie. Als zijn contract afloopt en energie wordt nog duurder, betekent dat mogelijk het voorlopige einde van zijn restaurant.

"In coronatijd was het een manier om extra gasten te ontvangen op het terras, dan konden mensen toch buiten zitten. We hebben toen het beste jaar ooit gehad. Maar ja, het is nu een heel andere situatie", zegt Albert Nieuwenhuis uit Appelscha in Friesland.

Maar juist het investeren in goedkopere oplossingen is een probleem. "Dat geld is er vaak niet", zegt Koninklijke Horeca Nederland (KHN). "Veel horecaondernemers kampen door de coronacrisis met cashflowproblemen."

Er is weinig geld om te investeren en onvoldoende omzet om betalingsachterstanden in te lopen, zegt de brancheorganisatie. "Het is nu zaak goede omzetten te draaien om de schulden af te lossen."

Specifiek het terras speelt hierin volgens KHN een grote rol. "Want hoe meer gasten, hoe meer bestedingen en hoe meer omzet. Horecaondernemers maken daarom graag gebruik van terrasverwarmers waarmee ze het terras langer open kunnen houden."

'Roodgloeiend'

Duurzamere keuzes spelen daarin - noodgedwongen - een steeds belangrijkere rol, merkt verkoper Jeroen Diks van energiezuinige terrasverwarming. "Nu het kouder wordt staat de telefoon roodgloeiend en ondernemers hebben haast", zegt Diks. "Gasten willen heaters, maar energie wordt steeds duurder. Dat zet ondernemers aan het denken."

Maar makkelijk is dat niet. "Een gas-heater kost zo'n 6 euro per uur. Als iemand drie biertjes drinkt, kom je nog niet uit. Wat wij zien is dat gemeenten mee willen denken en subsidie aanbieden voor een duurzamer alternatief."

Dat ziet ook KHN. "Dit soort subsidies helpt horecaondernemers zeker."

'Gênant'

Pien Knipping (31) uit Nijmegen stapte net voor de energiecrisis over op elektrische verwarmingskussens voor het terras van haar restaurant.

De gemeente Nijmegen vergoedde een deel van de kosten. "Je krijgt meer warmte dan van een heater die twee meter boven je hoofd hangt. Ik vind het ook mooier en goedkoper in het gebruik."

Het beeld van lege terrassen met de heaters aan vindt ze "gênant". "Dit gebeurt nog absoluut, ook hier in de stad. Veel ondernemers denken: dat trekt gasten. Maar ik heb op mijn elektrische kussens nog nooit een negatieve reactie gehad."

Het energiecontract van Knipping loopt bijna af. Ondanks haar zuinigere kussens denkt ze zeker last te krijgen van de energieprijzen. En de prijzen verhogen? "Liever niet, maar op dit moment is het lastig te voorspellen. We wachten het af."