Nachtelijke treinreizigers uren gestrand in Amersfoort

Hessel Monhemius (28) is een van de gedupeerden. Hij was in Amsterdam naar een concert geweest van de Australische metalcoreband Parkway Drive en wilde met de laatste trein terug naar Groningen. "Toen we rond 01.00 uur in Amersfoort aankwamen, moesten we uitstappen", zegt hij.

Op zijn minst tientallen treinreizigers zijn vannacht urenlang gestrand geweest op station Amersfoort Centraal. Oorzaak was een storing in het ict-systeem van ProRail, zegt de NS. Daardoor was er geen treinverkeer mogelijk van en naar Amersfoort.

In de coupé waar Monhemius zit, is de sfeer gelaten. "We zitten in deze coupé met twintig à dertig man. De meeste mensen zijn er wel rustig onder gebleven. Maar of dat in de andere coupés ook zo is, weet ik niet."

Zelf is Monhemius tamelijk laconiek over zijn nachtelijke lot. "Ja het is wel balen, want het duurt nog wel even voordat ik in Groningen ben. Maar het concert van Parkway Drive was in elk geval de moeite waard."

De NS betreurt de situatie. "Het is heel vervelend dat reizigers op het station zijn gestrand", zegt een woordvoerder tegen het ANP. Het inzetten van vervangend vervoer, zoals bussen, was volgens haar "slechts mondjesmaat" mogelijk door het personeelstekort.