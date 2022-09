Nachtelijke treinreizigers al uren gestrand in Amersfoort

Op zijn minst tientallen treinreizigers zijn vannacht gestrand op station Amersfoort Centraal. Oorzaak is een "storing in het systeem", zegt de NS. Daardoor is er geen treinverkeer mogelijk van en naar Amersfoort.

Hessel Monhemius (28) is een van de gedupeerden. Hij was in Amsterdam naar een concert geweest van de Australische metalcoreband Parkway Drive en wilde met de laatste trein terug naar Groningen. "Toen we rond 01.00 uur in Amersfoort aankwamen, moesten we uitstappen", zegt hij. "En sindsdien zitten we hier."

Op de NS-site stond lange tijd dat het ging om een systeemstoring die tot 07.00 uur zou duren. Die melding is inmiddels verwijderd, maar onduidelijk is of het treinverkeer weer snel kan worden opgestart.

Geen informatie

Op een gegeven moment mochten de gestrande mensen op Amersfoort Centraal instappen in een trein, maar die staat nog steeds stil. Op het vertrekbord op het perron staat inmiddels dat de trein uiteindelijk met ruim drie uur vertraging zal vertrekken.