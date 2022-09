Geen WK voor Vollering na positieve coronatest

Demi Vollering start niet in de wegwedstrijd van de WK wielrennen. De Nederlandse ploeg zal het zonder de SD Worx-renster moeten doen, omdat ze positief heeft getest op het coronavirus.

De ploeg van bondscoach Loes Gunnewijk bestaat nu nog uit zes vrouwen. Kopvrouwen Annemiek van Vleuten en Marianne Vos, aangevuld door Floortje Mackaij, Ellen van Dijk, Riejanne Markus en Shirin van Anrooij. Vollering reisde niet als speerpunt van Nederland af naar het Australische Wollongong.

Vrijdag moest Mick van Dijke om dezelfde reden verstek laten gaan voor het WK voor beloften.

'Wachten maar af'

Vollering liet zich begin september tijdens de Vuelta nog uit over de rangorde binnen de Nederlandse vrouwenploeg die voor de WK is geselecteerd. Op een "heel mooi, pittig" parcours was Vollering een van de kanshebbers voor de regenboogtrui geweest.

"Ik denk dat ik nog moet wachten", zei Vollering destijds met een lachje. "Ik ben nog jong, dus ik hoop dat mijn kansen nog komen. We wachten maar af. Je kunt er niet veel aan doen. Dat respect moet je verdienen. Dat komt met de jaren, hoop ik."

Dit jaar komt de kans in ieder geval niet. De volgende kans zal voor Vollering in Glasgow liggen, waar in 2023 de WK worden verreden.