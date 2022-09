Eerste Belgische kernreactor definitief stilgelegd

In België is kernreactor Doel 3, bij Antwerpen, definitief stilgelegd. Het is de eerste van de zeven Belgische kernreactoren waar uiteindelijk de stekker uit wordt getrokken.

Om 21.31 uur werd de reactor van het elektriciteitsnet gehaald, meldt de VRT. Dat gebeurde na een jarenlange voorbereiding: al in 2003 besloot de Belgische regering om het gebruik van kernenergie af te bouwen, maar het tijdspad voor de sluiting van de zeven reactoren wijzigde geregeld.

Pas in 2040 klaar

Doel 3 was in gebruik sinds 1982 en was een van de vier reactoren van een kerncentralepark aan de oever van de Schelde. Ook in Tihange, in de provincie Luik, staan drie reactoren.

Het duurt nog jaren voordat kan worden begonnen met de sloop van het gebouw. Eerst wordt de reactor opengemaakt en worden de splijtstofstaven naar een soort bunker gebracht om daar vijf jaar lang onder water af te koelen. Pas daarna begint het daadwerkelijke ontmantelen van de reactor. Verwacht wordt dat dat pas in 2040 klaar is.

'Scheurtjesreactor'

Doel 3 stond in de volksmond bekend als 'scheurtjesreactor'. Vanwege afwijkingen in het reactorvat lag de reactor na 2012 enkele jaren stil en later werd ook nog betonslijtage geconstateerd.

Volgens de leiding van de Doel-kerncentrale waren er de afgelopen tijd echter geen noemenswaardige problemen meer. "We hebben 365 dagen na elkaar volcontinu gedraaid", zegt directeur Peter Moens tegen de VRT. "Heel weinig centrales in de wereld doen ons dat na."

Tien jaar langer open

De volgende kernreactor die de Belgische regering wil sluiten, is Tihange 2. Dat moet begin volgend jaar gebeuren.

De overige reactoren moeten in 2025 dicht zijn, met uitzondering van Tihange 3 en Doel 4. Vanwege de energiecrisis besloot de regering in maart dat die twee reactoren tien jaar langer openblijven.