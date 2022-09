Dodental door ebola-uitbraak Uganda loopt op

De ebola-uitbraak in Uganda heeft tot nu toe aan zeker elf mensen het leven gekost, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Dinsdag werd nog gesproken over één dode, een man van 24.

Volgens de autoriteiten is bij elf andere personen vastgesteld dat ze besmet zijn geraakt. Ook worden tientallen mensen extra in de gaten gehouden omdat ze contact hadden met een van de patiënten.

De uitbraak begon mogelijk begin deze maand in een dorpje in de regio Mubende, ten westen van de hoofdstad Kampala. De bron van de infectie is nog niet bekend. Het dodelijke virus wordt tussen mensen overgebracht via lichaamsvloeistoffen en veroorzaakt onder meer ernstige bloedingen. Een meerderheid van de patiënten overlijdt.

In Midden- en West-Afrika zijn geregeld uitbraken van het virus. In de Democratische Republiek Congo, een buurland van Uganda, kwamen tussen 2018 en 2020 door de ziekte bijna 2300 mensen om het leven. Ebola is vernoemd naar de rivier in Congo waar de ziekte in 1976 voor het eerst werd ontdekt.